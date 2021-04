États-Unis : L’appartement de l’ex-avocat de Trump perquisitionné par la police fédérale

Dans le cadre d’une enquête sur les activités en Ukraine de Rudy Giuliani, la police a perquisitionné son appartement et saisi divers appareils électroniques.

Le FBI et les procureurs n’ont fait aucun commentaire sur cette descente de police rarissime chez un avocat, qui plus est ex-maire de New York et ancien procureur fédéral.