L’appart en location le plus cher de Suisse est à Lucerne

L’appartement dispose de six salles de bain.

Deux étages, 343 m², sept pièces et demie et vue sur le lac des Quatre-Cantons. Un appartement se libère à Lucerne, à quelques mètres des quais. Pour en profiter, il faudra tout de même lâcher 36’000 francs par mois. Le «Handelszeitung» a déniché le logement en location le plus cher sur le marché suisse actuellement.