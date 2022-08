Pauvreté : L’appel au secours d’un petit garçon affamé mobilise tout le Brésil

Le garçon, qui vit avec sa mère et cinq frères et sœurs dans une mansarde à Santa Luzia, près de Belo Horizonte, ne se nourrissait plus que de farine de maïs diluée dans l’eau.

L’inflation rogne le pouvoir d’achat des plus pauvres

Les policiers se sont alors rendus au supermarché pour apporter à la famille des vivres, une partie payée de leur poche et l’autre offerte par le gérant du commerce, à qui ils avaient expliqué la raison de leur présence dans le quartier. Quand la presse locale a raconté cette histoire saisissante, le drame de la famille Barros a ému tout le Brésil et les dons ont commencé à affluer.

«La faim fait tellement mal»

Sa mère Célia, 46 ans, a huit enfants, dont six qu’elle élève seule aujourd’hui. Elle survivait grâce à de petits boulots, mais s’est retrouvée désœuvrée lors de la crise du Covid-19. «Nous avons beaucoup souffert. La faim fait tellement mal, je n’oublierai jamais ces moments», soupire-t-elle, tenant dans ses bras un petit bébé, le plus jeune de ses enfants. «Au bout d’un moment, on n’a même plus la force de se lever. Miguel m’a vu désespérée, en pleurs, et a décidé d’agir. Dieu merci, ça a tout changé».