Formule 1: L’appel de Ferrari après la sanction de Sainz en Australie rejeté

Selon un document officiel publié mardi par la Fédération internationale de l’Automobile (FIA), «il n’existe aucun élément nouveau significatif et pertinent» permettant le réexamen de la pénalité comme le souhaitait la Scuderia. «La requête est donc rejetée».

Plus tôt dans la journée, Sainz et les représentants de la Scuderia avaient été entendus par les commissaires afin de déterminer s’il existait ou non un nouvel élément notable pouvant conduire à une réévaluation de la sanction.