Coronavirus : L’Appel de Genève a dialogué avec près de 100 groupes armés

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, l’ONG Appel de Genève s’est entretenue avec des dizaines de factions armées, notamment pour les convaincre de ne pas profiter de la crise pour obtenir des avancées militaires.

Parmi les acteurs avec lesquels l’Appel de Genève est en contact, seul le dialogue avec les rebelles Houthis au Yémen et des groupes libyens en raison de l’intensification des violences a été plus difficile à établir récemment. Mais le lien reprend avec les Houtis.

«Au début de la crise, les commandants ont vu le Covid-19 comme un avantage» pour obtenir des avancées militaires, explique le directeur exécutif de l’ONG Alain Délétroz dans un entretien avec Keystone-ATS. «Nous avons dû les convaincre que c’était dangereux pour eux» et ils l’ont compris, affirme-t-il.

Décentralisation payante

Depuis le début de la pandémie, l’Appel de Genève a aussi déployé des panneaux pour que les recommandations face au Covid-19 soient saisies partout. «Nous avons eu un succès énorme et le plus beau d’entre eux a été auprès des talibans», insiste le directeur exécutif. Le mouvement islamiste afghan est très articulé et «connaît bien le DIH».