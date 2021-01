«Avec mon père on avait décidé d’aller faire du ski à Anzère samedi matin. En arrivant sur place à 09h01 précise, on a décidé de rebrousser chemin. Il y avait beaucoup trop de monde», explique Nicolas, amateur de sports d’hiver. Mais alors que le jeune a renoncé à dévaler les pistes, beaucoup se sont montrés plus persistants. Il faut dire que les conditions météorologiques étaient parfaites. De quoi profiter un maximum de la neige fraichement tombée sur les pistes. Résultat: les skieurs se sont rués dans les stations romandes, oubliant parfois de respecter certaines normes sanitaires.

Stations valaisannes et vaudoises noires de monde

Et si la majorité des gens ont respecté le port du masque, les distances de sécurité étaient une affaire délicate. D’après le directeur, les files sont généralement composées de familles de quatre en moyenne qui restent ensembles. Quant aux distances entre les groupes, cela ne s'est pas avéré être problématique. «Vous comprenez que si on respectait le mètre cinquante entre chaque individu, la queue arriverait jusqu’à Sion», s’amuse Bertrand Dubuis avant d’ajouter que les personnes sur place doivent aussi se montrer responsables.

Le canton de Vaud a aussi vu un bon nombre de skieurs s’attrouper en montagne. C’était par exemple le cas à Villars. «À l’image du Valais, nous patrouillons également dans les stations», signale Florence Maillard, cheffe de la section communication et relations publiques de la police cantonale vaudoise. Et si les autorités ont fait leur possible pour gérer la situation au mieux, difficile d’être partout: «On ne peut pas mettre un policier entre chaque personne dans une file d’attente» explique la porte-parole. C’est également de la responsabilité des skieurs et des stations de veiller au bon déroulement des choses».