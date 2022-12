Vaud : L’appel des militants du climat à la grève militaire sanctionné par une amende

Les militants du climat jugent l’armée trop polluante et trop chère, estimant que l’argent serait mieux investi pour la lutte contre le dérèglement climatique.

Boycotter l’armée: voilà la proposition lancée en mai 2020 par la Grève du Climat vaudoise sur son site, au motif que cette institution utilise d’immenses ressources financières et climatiques qui seraient, à son avis, mieux utilisées dans la lutte contre le réchauffement. L’appel avait irrité le conseiller national UDC Jean-Luc Addor, qui l’avait dénoncé au ministère public de la Confédération (MPC).

Celui-ci, après une enquête musclée, a condamné trois personnes âgées de 21 à 33 ans pour provocation et incitation à la violation des devoirs militaires, rapporte «24 heures». Les militants, qui ont écopé d’une peine pécuniaire avec sursis et d’une amende, ont fait appel. Un quatrième suspect a été innocenté, mais celui-ci se bat toujours auprès de la Cour européenne des droits de l’homme pour défendre son droit à la liberté d’expression et d’association ainsi qu’à la vie privée.