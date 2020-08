Etats-Unis : L’appel du pied, appuyé, de Joe Biden aux républicains

Le candidat démocrate ne ménage pas ses efforts pour rallier certains de ses ex-opposants qui ne peuvent se résoudre à voter pour Donald Trump le 3 novembre.

Des centaines d’anciens collaborateurs de George W. Bush, de John McCain ou de Mitt Romney et une place d’honneur réservée à des républicains à la convention démocrate: Joe Biden ne ménage pas ses efforts pour afficher le ralliement d’ex-opposants. Il espère ainsi convaincre des électeurs encore indécis qui pourraient lui donner la victoire face à Donald Trump.

A 50 ans et après deux décennies de vote républicain, Kari Walker, électrice du Wisconsin, compte choisir Joe Biden le 3 novembre. Elle qui confiait déjà il y a deux semaines qu’elle ne pouvait pas se résoudre à voter Donald Trump, le chef d’Etat sortant, encore «pire président que ce que j’imaginais», a depuis «trouvé le soutien de ces piliers républicains convaincant».

Etats pivots

Si l’ex-bras droit de Barack Obama domine largement Donald Trump dans les sondages nationaux, l’écart se resserre dans certains Etats pivots, qui font et défont les élections en basculant d’un parti à l’autre. La mobilisation de ces électeurs pourrait donc être décisive.

Le milliardaire républicain les courtise également ouvertement, en mettant en garde contre l’»anarchie» qui régnerait sous une présidence Biden et qui pourrait mener à la «destruction» des banlieues résidentielles. Il a également présenté, pendant sa convention, quelques démocrates passés «de l’autre côté».

«Perdu notre sens moral»

Mais les ralliements sont plus nombreux en faveur du candidat démocrate, qui tente de convaincre les électeurs déçus, voire indignés, par le style et la gestion de Donald Trump, notamment de la pandémie de Covid-19, qui a fait plus de 180’000 morts aux Etats-Unis.