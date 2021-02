Chine : L’appel du pied du patron de Huawei à l’administration Biden

Le fondateur du groupe Huawei, placé sur liste noire par l’ex-administration Trump, espère une «ouverture» de la part de l’administration Biden.

Mastodonte planétaire

Huawei est aujourd’hui un mastodonte planétaire. Présent dans 170 pays et avec 194’000 employés, la firme est au centre de la rivalité sino-américaine sur fond de guerre commerciale et technologique et de soupçons d’espionnage. Cette méfiance envers l’entreprise provient en partie du passé militaire de Ren Zhengfei et de son appartenance au Parti communiste chinois, qui alimentent les soupçons sur l’influence supposée du régime sur le groupe.