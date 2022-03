Marius Bear pour la Suisse à l'Eurovision

Eurovision 2022 : L’Appenzellois Marius Bear représentera notre pays

Le chanteur a été choisi avec son titre «Boys Do Cry» pour défendre nos couleurs lors de l’Eurovision à Turin en mai 2022.

Marius Bear fera-t-il mieux que la brillante troisième place du Fribourgeois Gjon’s Tears en 2021? On le saura sous peu. Dans tous les cas, c’est ce chanteur appenzellois de 28 ans, qui a collaboré avec le Vaudois Pat Burgener, qui aura la lourde tâche de représenter la Suisse lors de l’Eurovision. Il se présentera avec sa ballade «Boys Do Cry». Le concours, notamment présenté par Mika, se déroulera du 10 au 14 mai 2022 à Turin, en Italie. «Je me réjouis de tout ce qui va se passer à Turin. Tenez-moi les pouces!», a-t-il sobrement réagi dans un tweet de la SRF.