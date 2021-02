Les fans d’Apple qui espéraient voir arriver sur le marché un concurrent de luxe de Tesla seront probablement déçus. Faisant l’objet de fantasmes depuis plusieurs années, l’Apple Car serait destinée, du moins dans un premier temps, à des services de robotaxis pour des particuliers et de livraison, d’après de nouvelles informations recueillies par CNBC . «Les premières voitures Apple ne seront pas conçues pour avoir un conducteur», a déclaré à la chaîne américaine une source au courant des plans de la firme de Cupertino. «Il s’agira de véhicules électriques autonomes conçus pour fonctionner sans conducteur et axés sur le dernier kilomètre», a précisé cette personne.

Confirmant de récentes rumeurs, CNBC indique qu’Apple serait sur le point de signer un accord avec le constructeur Hyundai-Kia pour la construction de ce futur véhicule. Il serait produit à partir de 2024 dans une usine de West Point, en Géorgie (USA). Le géant technologique souhaiterait une collaboration avec un constructeur automobile établi qui lui laissera contrôler la partie logicielle et matérielle du produit. En d’autres termes, il s’agira d’une Apple Car, et non d’une Hyundai ou d’une Kia équipée des logiciels d’Apple, précise CNBC.