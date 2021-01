Les montres connectées comme l’Apple Watch jouent toujours plus un rôle d’assistant du bien-être et de surveillant de la santé, les derniers modèles intégrant désormais aussi un capteur du taux d’oxygène dans le sang. Ces objets connectés ont l’avantage d’être toujours portés au poignet par leurs utilisateurs; ils sont donc en mesure de surveiller notamment le rythme cardiaque tout au long de la journée. Grâce à cela, ils seraient aussi capables de détecter le coronavirus avant même que ses symptômes apparaissent, selon une nouvelle étude du Mount Sinai Health System (réseau d’hôpitaux de New York).