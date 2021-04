Réseaux sociaux : L’application Clubhouse valorisée à 4 milliards de dollars

À peine un an après son lancement, l’application de conversations audio connaît un succès fulgurant.

Le groupe explique sur son blog avoir déjà finalisé une récolte de fonds en janvier pour pouvoir «accueillir plus d’utilisateurs», «renforcer son infrastructure» et «soutenir les créateurs» organisant des discussions en direct.

«Depuis, nous avons grandi bien plus vite que ce à quoi nous nous attendions, au fur et à mesure que Clubhouse se répandait» dans le monde. Les serveurs ont parfois peiné et les algorithmes créés au début ne font plus face, note la société.