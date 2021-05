Coronavirus: l'appli de traçage des contacts au restau est contestée

Covid-19 : L’appli de traçage des restaurants juridiquement contestée

Le préposé à la protection des données préconise que SocialPass limite les possibilités d’accès par les autorités sanitaires cantonales aux données collectées.

Sur la base d’informations révélées par les médias ainsi que par des citoyens, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) a ouvert, en décembre 2020, une procédure en lien avec la protection des données, concernant l ’ application SocialPass, exploitée par SwissHelios Sàrl, à Oberlunkhofen (AG), et NewCom4U Sàrl, à Sierre (VS). Le préposé vient de remettre son rapport final.

L ’ application est utilisée par le secteur de la restauration dans toute la Suisse et sert à faciliter le traçage des contacts, rendu obligatoire afin de lutter contre la pandémie de Covid-19. L’application est formée de trois composants: SocialPass, SocialScan et une base de données centralisée.

Coordonnées stockées

L ’ application SocialScan permet, elle, aux restaurateurs d’enregistrer les coordonnées de leur établissement. Il est alors possible, pour les restaurateurs, de scanner directement le QR code généré par SocialPass sur les téléphones des clients et de transmettre leurs coordonnées à la base de données centralisée.

Principe de proportionnalité violé

Outre des déficiences organisationnelles et techniques, l’établissement des faits a révélé que les exploitants ont accordé, aux autorités sanitaires des cantons de Vaud et du Valais, un accès direct à la base de données centralisée et l ’ ont mise à disposition pour des recherches ciblées. L ’ absence de limitations juridiques et techniques de ces «vastes» possibilités de recherches viole le principe de proportionnalité.