Chine : L’application de rencontres pour les gays Grindr n’est plus téléchargeable

En Chine, le Parti communiste fait le ménage sur internet. Dernier exemple en date: l’application de rencontres pour gays Grindr a été effacée de l’App Store d’Apple et d’autres plateformes.

«Cette campagne vise à créer une atmosphère en ligne civilisée, saine, festive et propice à l’opinion publique pendant le Nouvel An lunaire.»

Éliminer les contenus illégaux et sensibles

Le régulateur d’internet chinois mène actuellement une campagne visant à éliminer les contenus illégaux et sensibles pendant les vacances du Nouvel An lunaire et les Jeux olympiques d’hiver, qui commencent le vendredi 4 février. Cette campagne vise à «créer une atmosphère en ligne civilisée, saine, festive et propice à l’opinion publique pendant le Nouvel An lunaire», a déclaré l’administration.