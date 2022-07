Messagerie : L’application Geneva commence à se faire un nom

L’app compte plus de 50’000 téléchargements sur Android.

Les créateurs de contenu veulent rester proches de leur communauté avec des gens qu’ils connaissent. C’est le pari de l’app de conversation Geneva, qui suscite une vague d’engouement. Des tiktokeurs la rejoignent pour créer une «home», selon le jargon de l’app new-yorkaise. Ils disent pouvoir y prendre la parole ­librement sans être victimes d’attaques gratuites. De leur côté, les fans y trouvent une expérience communautaire plus intime, tout en pouvant basculer entre les différentes communautés et canaux de discussions.

«Geneva n’a pas de place publique, a mis en avant son fondateur, Justin Hauser, au «Washington Post». Il n’y a pas de compteurs de suiveurs ou de «j’aime». Les gens y trouvent un endroit en ligne pour rencontrer leur communauté tous les jours et sentir qu’ils savent à qui ils parlent.» Selon le quotidien américain, l’app Geneva a fait son nid en particulier auprès de femmes de la génération Z et des stars de TikTok comme la créatrice lifestyle Chrissy Rutherford, qui y vient discuter de rencontres, d’astrologie et de carrière.