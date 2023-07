Twitter: L’app des twittos réservée aux abonnés payants

L’application TweetDeck, qui permet de consulter plusieurs comptes Twitter et listes sur le même écran, très prisée des journalistes et chercheurs, sera bientôt accessible uniquement aux comptes certifiés, c’est-à-dire payants, a annoncé mardi la plateforme, qui espère convaincre des clients supplémentaires à son offre Blue.

Autrefois gratuite, et gage d’authenticité et de notoriété, la coche bleue sur Twitter signifie désormais que l’utilisateur est abonné à Twitter Blue (73 fr., par an) et que son numéro de téléphone a été vérifié par la plateforme.