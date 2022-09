Le Locle: l’apprenti tailladé ne retournera pas à l’école

Mauvaises personnes

Pourquoi a-t-il agressé devant, puis dans son collège? Les avis divergent: «On veut nous faire croire que l’attaque visait notre apprenti en particulier, mais c’est faux: tout au plus a-t-il été vu à Bienne avec les mauvaises personnes», répète son employeur en le décrivant comme «hyperpoli, timide et respectueux, tout sauf exubérant».

À la carrosserie, toutes les publications du gang et 2CZ (2 Cinq Zéro) ont été visionnées: «Notre apprenti n’y figure pas». «On voit des hommes noirs sur les vidéos, mais mardi matin, l’attaque a été perpétrée par quatre Blancs et un Noir», précise-t-on à la carrosserie.

«Tu viens d’où?»

Identifié et arrêté

À la carrosserie, ce qui compte désormais, c’est l’élimination des gangs qui sèment la terreur: «Il y a déjà eu un mort à Lausanne et un à Sugiez», dit une voix, en évoquant un Loclois de 20 ans tué en 2021 et un ado happé par un train en 2020.

Des idées sales

«Les deux gangs se livrent un match et comptent leurs points», a-t-on constaté à la carrosserie avec effroi. Les combats se poursuivent à travers des clips de rap tournés dans la région, comme l’a relevé «Le Journal du Jura»: «J’t’avoue qu’parfois j’ai des idées sales / Comme te r’tirer la ie-v et te tej dans la rivière d’la Suze», allusion faite à une rivière qui coule en direction de Bienne.

«Il est à relever que, si les faits se sont produits devant et à l’intérieur d’un bâtiment du Centre de formation professionnelle (CPNE), l’institution et ses élèves ne sont pas concernés par le phénomène des bandes», précisent le Ministère public et la police neuchâteloise, selon qui «ces violences émanent d’un nombre restreint d’individus, pour la plupart désocialisés et souvent imperméables aux mesures d’insertion».