Valais – L’apprentissage vanté à l’école

Le moyen d’éviter les caricatures

«Quand on donne le cours sur l’éducation des choix, on est souvent limité à notre propre expérience, indique Christophe Jacquemettaz, enseignant à Leytron. Ici on ouvre le champ de vision des élèves d’une manière pratique.» Et d’ajouter: «Si j’exagère beaucoup, ce genre de présentation évite de tomber dans la caricature qu’une fille finira coiffeuse et un garçon mécanicien.»