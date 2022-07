polémique: L’appropriation culinaire lui reste en travers de la gorge

À l’instar de l’appropriation culturelle dans les domaines de la mode et de la beauté, l’appropriation culinaire fait polémique aux États-Unis. Dans un article publié jeudi sur son site, NBC évoque des précédents tels que la «spa water», un mélange de fruits passés au mixeur en vogue sur les réseaux sociaux, qui, en réalité, est l’«aga fresca», une boisson typiquement mexicaine. Et de citer d’autres exemples de blogueuses food qui se sont vantées d’avoir inventé un bouillon à la viande et aux nouilles qui, en fait, est le pho vietnamien ou d’avoir amélioré le congee, un porridge de riz asiatique dont les différentes déclinaisons remontent à plus de 4000 ans.