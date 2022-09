Menace de pénuries: «L’approvisionnement de la Suisse est actuellement garanti»

Faire et défaire, c’est toujours travailler. Ainsi en est-il des Chambres fédérales, où durant cette législature, ce que l’une fait est très souvent défait par l’autre, et inversement. Ainsi en est-il aussi de la biodiversité. Le Conseil national a accepté mercredi le contre-projet à l’initiative sur la biodiversité par 104 voix contre 83. Un résultat obtenu grâce à une alliance entre le PS, les Vert.e.s, les Verts libéraux et une bonne partie du PLR. La décision a même été saluée par les partisans de l’initiative.