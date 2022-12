Suisse : L’approvisionnement énergétique doit être offensif et intégré

L’Association des entreprises électriques suisses (AES) a présenté ce mardi une étude, intitulée «Avenir énergétique 2050», qui examine différentes options d’évolution du système énergétique suisse et leurs effets «notamment en ce qui concerne la réalisation des objectifs énergétiques et climatiques de la Suisse».

Les principales conclusions de l’étude révèlent que la demande en électricité augmentera de manière significative dans tous les scénarios de 25 à 40%. Les objectifs énergétiques et climatiques de la Suisse ont de meilleures chances d’aboutir avec un développement offensif et une intégration dans le marché de l’énergie européen – soit le scénario 4, «offensif-intégrée».

Dans celui-ci, l’énergie hydraulique existante et une forte augmentation des installations photovoltaïques sur les toits et au sol dans les montagnes seront importantes. Un second pilier est constitué par les éoliennes et les centrales thermiques fonctionnant à l’hydrogène. Celles-ci pourraient être construites dès 2040. Les coûts annuels sont estimés à 24 milliards de francs dans ce scénario où les importations d’électricité en été et en hiver sont moins importantes.