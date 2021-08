Genève - L’appui aux élèves les plus fragiles «dysfonctionne»

Photo prétexte. VQH

Lors de la présentation de la rentrée scolaire, mardi, la conseillère d’Etat Anne Emery-Torracinta, chargée du Département de l’instruction publique (DIP), avait dressé un tableau plutôt positif de la situation dans les écoles. «C’était indécent de dire ça! Il y a de graves dysfonctionnements à l’Office médico-pédagogique (OMP)!» a tonné vendredi Francesca Marchesini, présidente du syndicat des enseignants (la SPG – Société pédagogique genevoise).

Davantage d’élèves fragilisés

Appuyée par le syndicat SIT, l’organisation a dénoncé le manque d’effectifs ainsi que le management de la direction de l’OMP. Ce service gère la prise en charge d’élèves jusqu’à 20 ans qui nécessitent un soutien particulier, pour des affections allant du trouble du langage à l’autisme, en passant par des handicaps psychiques ou physiques, comme la surdité.

Les demandes en matière d’enseignement spécialisé sont en augmentation (ndlr: environ 900 cette année), a souligné le syndicat des enseignants. La pandémie et ses conséquences (télé-école, mesure sanitaires, etc.) ont renforcé la souffrance d’élèves déjà fragilisés et ont compliqué leur encadrement. «Pourtant, les effectifs manquent à l’OMP; et ce, depuis plusieurs années», a déploré Francesca Marchesini. La direction fait dans le «bricolage de postes, en employant de nombreux remplaçants insuffisamment formés, et en offrant des contrats précaires, a vitupéré Françoise Weber, secrétaire syndicale au SIT. Par ailleurs, elle ne consulte pas les collaborateurs et supprime des heures de soutien».

La situation «pourrit»

Alexandre Schwartz, enseignant spécialisé, a ainsi déploré «un manque d’information et de dialogue de la part de notre direction; sur le terrain, on doit régulièrement improviser». Bref, la situation «pourrit» d’année en année, selon Olivier Baud, membre du comité de la SPG: «Il y a une surcharge de travail et cette gestion hasardeuse - au jour le jour, au cas par cas – affecte au final la prise en charges des élèves les plus fragiles». Plusieurs intervenants ont aussi relevé que la volonté du DIP de promouvoir l'école inclusive - soit intégrer dans les classes ordinaires des élèves en situation de handicap par exemple - avait ses limites, notamment pour les cas les plus lourds.

Actuellement, quelque 2500 élèves, dans les écoles ou dans des institutions subventionnées comme la fondation Clair-Bois, sont pris en charge par environ 500 enseignants et éducateurs spécialisés. Combien de personnes faudrait-il pour améliorer la situation, jugée «alarmante»? Le syndicat des enseignants n’a articulé aucun chiffre. Effectifs, organisation, définition des missions: la problématique est multiple, a-t-il déclaré. «On aime notre métier, on aime nos élèves, s’est ému Alexandre Schwartz. Et pourtant, nous sommes très tristes face à la situation actuelle.»