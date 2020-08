Berne-Jura

L’après-coronavirus se fera avec l’enseignement virtuel

La crise sanitaire a induit une généralisation de l’enseignement à distance. Cette expérience concluante incite la Haute école spécialisée bernoise BFH à opter, dès la rentrée, pour un tiers d’enseignement présentiel et deux tiers à distance.

Dans une interview parue dans Le Journal du Jura de mardi, Arno Schmidhauser, responsable de la formation continue au sein du département Technique et informatique, annonce que désormais l’enseignement virtuel aura la part belle au sein de la Haute école spécialisée bernoise ou BFH. «Nous mettons actuellement au point des solutions mixtes attrayantes qui font place à l’enseignement présentiel et à distance. Elles prendront effet dès septembre, en principe à raison d’un tiers d’enseignement présentiel et deux tiers d’enseignement à distance. Le principe: mettre l’accent sur l’enseignement présentiel au début de la formation, le temps de mieux se connaître», a-t-il déclaré dans le journal jurassien.