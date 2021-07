France : L’après «Koh-Lanta» est un cauchemar pour le jumeau d’Hervé

Emmanuel n’en peut plus que les gens le confondent avec son frère, candidat de la dernière édition en date du programme de TF1.

Hervé, qui a pris part à « Koh-Lanta, Les armes secrètes » diffusée en 2021 sur TF1 et remportée par Maxine , n’avait jamais parlé de son frère jumeau, Emmanuel… jusqu’à présent. Si le boulanger du Doubs (F) et son frangin ont décidé de prendre la parole dans «L’Est Républicain», c’est parce que le second en a gros sur la patate.

Une scène dans un restaurant a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Alors que des personnes croyaient avoir reconnu Hervé, elles se sont approchées et quand Emmanuel leur a dit qu’elles se trompaient, elles ont refusé d’admettre leur erreur. «Elles ont même intercepté une amie qui partait aux toilettes pour leur dire que je n’étais pas sympa et qu’elles voulaient juste une photo pour leurs enfants», s’est-il souvenu.

Et ces situations de plus en plus courantes ont également des répercussions pour Hervé. «On pense que je suis un sale con qui a pris la grosse tête. On est un peu pris au piège», a lâché le candidat, qui espère que la mise au point dans les médias permettra à son frère de retrouver un peu de tranquillité.