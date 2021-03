Le paréo est, en l’espèce, un grand classique. Pour le printemps-été 2021, les créateurs vont plus loin. Ainsi, la Colombienne Silvia Tcherassi propose des blouses en coton qui créent un volume sur le haut du corps. On obtient un contraste visuel fort grâce à des manches ballon ou à un crop-top froncé. L’accessoire indispensable: le bonnet de bain

Du volume, on en trouve aussi chez Maygel Coronel, un autre label colombien, avec une profusion de volants. La marque de luxe, sensible à l’inclusion et au Body Positive, ne produit qu’une taille unique. La coupe et le textile (78% polyamide / 22% élasthanne) s’adaptent à toutes les silhouettes. Cette collection se place dans un registre couture idéal pour l’après-swim parce que les modèles ne sont pas vraiment faits pour nager.