Lara Dickenmann et le ballon rond, une passion de toujours.

Cette annonce ne représente pas vraiment une surprise. Lors des dernières saisons, elle a souvent été gênée par des blessures ou la maladie (ligament croisé déchiré et grave problème d’appendicite, entre autres). Elle avait d’ailleurs perdu sa place de titulaire au VfL Wolfsburg, où son contrat n’a pas été renouvelé.

Six finales de Ligue des champions

Après avoir effectué ses classes juniors à Kriens (1993-2000), puis à Sursee (2000-2006), Lara Dickenmann est ensuite partie pour les États-Unis, où elle a successivement joué pour les New Jersey Wildcats (2006-2007) et le Jersey Sky Blue (2007-2008).

De retour en Europe dans la peau d’une joueuse professionnelle, elle a disputé une partie de saison avec le FC Zurich (2008-2009), avant de s’engager en faveur de l’Olympique Lyonnais, dont elle portera le maillot pendant un peu plus de six saisons (2009-2015, 185 matches/77 buts). Elle a ensuite été transférée à Wolfsburg, pour qui elle a marqué à ce jour 24 buts en 120 matches, et qui sera donc sa dernière station.