Ski alpin: Lara Gut-Behrami 3e de la descente de Soldeu

Ilka Stuhec (32 ans) a remporté la huitième et dernière descente de la saison 2022-2023, mercredi à l’occasion des finales de la Coupe du monde qui ont pour cadre la station de Soldeu.

En Andorre, où elle s’est extraite du portillon avec le dossard No 11, la Slovène a laissé aller ses skis pour couper la ligne après 1’30’’35 d’effort. Elle a ainsi savouré un deuxième succès dans la spécialité depuis l’ouverture de la campagne, après sa victoire à Cortina d’Ampezzo le 21 janvier.

Stuhec a relégué Sofia Goggia (30 ans) à la deuxième place (à 0’’51) et Lara Gut-Behrami (31 ans) au troisième rang (à 0’’81).

Huit descentes, huit podiums pour Goggia

Déjà assurée de soulever le globe de la spécialité, l’Italienne a ainsi conclu les huit épreuves de la campagne sur le podium (cinq victoires et trois 2 es places). La Tessinoise, elle, a savouré une huitième présence sur la boîte en 2022-2023, une première dans l’épreuve reine.

Les six autres Suissesses n’ont pas affolé le chronomètre et ont dû se satisfaire de rangs extérieurs au top 10 de cette course à laquelle 25 concurrentes ont pris part.