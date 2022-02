Ski alpin - Lara Gut-Behrami a bossé pour retrouver le rythme

Disparue des radars depuis le 23 janvier dernier, Lara Gut-Behrami est arrivée en Chine jeudi. Elle a sué en coulisses et se réjouit d’attaquer ses JO 2022 avec le géant lundi (3h15).

Lara Gut-Behrami, ici lors de sa dernière victoire en Coupe du monde le 15 janvier dernier à Zauchensee en descente. AFP

Absente de la conférence de presse virtuelle de Swiss-Ski, Lara Gut-Behrami a donné des nouvelles via un message vocal envoyé aux journalistes accrédités aux Jeux olympiques de Pékin. On peut y entendre des mots rassurants. «Je vais bien et je me réjouis de retrouver les compétitions, explique la Tessinoise. C’était bénéfique de pouvoir travailler physiquement depuis Cortina.»

«Je me réjouis de traduire le travail physique sur les skis ces prochains jours» Lara Gut-Behrami

La Suissesse avait disparu des radars depuis le super-G disputé dans les Dolomites le 23 janvier dernier afin de faire un break. Elle avait fait l’impasse sur les épreuves de Kronplatz (géant) et de Garmisch (descente et super-G). «Je courais un peu au jour le jour sans pouvoir récupérer. J’étais malade en Amérique du Nord, puis il y a eu la chute à St-Moritz suivie par le Covid. Tout cela m’a coûté pas mal d’énergie pendant le mois de janvier, a-t-elle souligné. Du coup, c’était idéal de pouvoir élaborer un plan et d’enchaîner les sessions. C’est ce qui m’avait manqué cette saison, où j’ai eu de la peine à trouver un rythme.»

Des conditions parfaites

Arrivée jeudi en Chine, la double championne du monde (géant et super-G) a découvert les pistes artificielles de Yanqing samedi lors d’un premier entraînement de géant. «La neige est agressive, froide et très belle à skier, a souligné la Suissesse. Les pistes vont être difficiles car elles sont raides et les épreuves vont être belles à suivre.»

Active en salle de force ces dernières semaines, la Tessinoise se dit affutée pour attaquer cette quinzaine olympique, où elle aura trois occasions (géant, super-G et descente) de se couvrir d’or, 8 ans après sa médaille de bronze en descente à Sotchi. «Je me réjouis de traduire le travail physique sur les skis ces prochains jours, a-t-elle témoigné. C’est une bonne chose de commencer par le géant et je suis impatiente de débuter ces JO!»