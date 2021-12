Ski alpin – Lara Gut-Behrami a contracté le Covid-19

Lara Gut-Behrami ne disputera pas les épreuves de val d’Isère ce week-end (descente samedi et super-G dimanche), ni les deux géants prévus la semaine prochaine (mardi et mercredi) à Courchevel. La Tessinoise, qui a ressenti de légers symptômes grippaux, a été testée positive au Covid-19 et a été placée en isolement.