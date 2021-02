Corinne Suter: «Très heureuse avec l’argent»

Dauphine de Lara Gut-Behrami, Corinne Suter était tout à sa joie après la course: «Les dernières courses ne s’étaient pas très bien passées, mais tout s’est déroulé comme je le souhaitais. Je suis donc très heureuse avec l’argent. J’ai pu prendre beaucoup de vitesse pour finir très vite sur la dernière partie. Ça a payé. Et vraiment, je ne suis pas du tout déçue de ne pas avoir réussi à décrocher la médaille d’or.»

À la question de savoir si Lara Gut-Behrami était imbattable sur ce super-G, Corinne Suter se contentait de répondre: «Elle a réussi une superbe course. J’ai perdu plus de temps sur le haut. Mais franchement, là, ça m’est égal.»

Elle disait ne pas avoir été gênée par le renvoie de la course de mardi à ce jeudi: «Avec du recul, ça valait le coup d’attendre. On ne pouvait pas mieux espérer. La course a été régulière pour tout le monde, ce qui n’aurait pas été le cas mardi. Bien sûr que ce n’était pas facile d’attendre, on a beaucoup de temps pour penser, réfléchir, on entend plein de choses, etc. Mais la recette, c’est de rester zen.