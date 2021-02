L’Espagnol Alejo Hervas (45 ans) est le préparateur physique de la Tessinoise depuis 2019. De l’aveu même de Lara, sa philosophie de travail a joué un grand rôle dans son retour au plus haut niveau.

Alejo Hervas était en poste dans l’équipe canadienne lorsque Lara Gut-Behrami est venue le chercher en 2019. Swiss Ski

Vous travaillez avec Lara Gut-Behrami depuis 2019, est-ce que vous vous attendiez à la voir gagner autant en ce début d’année?

Oui et non. D’un côté, Lara Gut-Behrami est capable de tout. D’un autre côté, je suis surpris en bien pour son niveau d’excellence. Ces derniers temps, elle avait tout pour bien faire. Lara a tout gagné et sait comment faire. Il fallait juste que les planètes s’alignent à nouveau. C’est le cas depuis un mois.

Alejo Hervas, l’homme qui donne du sens à la sueur Dans le monde du ski alpin, Alejo Hervas détonne. L’Espagnol arbore un look de hipster avec ses tatouages imposants et sa barbe grisonnante faussement négligée. L’homme de 45 ans est d’un naturel décontracté et accueillant. Sur les réseaux, il s’affiche sur les pistes de ski mais aussi en photo avec une planche de skateboard ou sur des appareilles de Pilates. Poussé sur les montagnes de la Sierra Nevada par des parents fous de neige, le natif de Séville a connu une modeste carrière sur les lattes. Il a pourtant été champion paralympique à Nagano en 1998, en guidant son compatriote Juan Carlos Molina, skieur non-voyant. Depuis, il s’est destiné à étudier la préparation physique pour le haut niveau. Un métier qu’il a élevé au rang d’art. S’il fait souffrir et suer ses athlètes, il cherche toujours à amener une notion de plaisir et du sens. L’entraînement devient alors une collaboration constante entre les sportifs et lui. C’est Lara Gut-Behrami en personne qui l’a recruté en 2019, alors qu’il travaillait pour l’équipe canadienne. Un choix payant.

Pourtant, elle reste très réservée et presque déçue quand elle franchit la ligne en tête.

Même un tout petit geste traduit une satisfaction immense et surtout le travail énorme accompli pour y arriver. Elle est très exigeante avec elle-même, comme tous ceux qui cherchent l’excellence. C’est une femme très cartésienne. Même si elle voit du vert à l’arrivée, elle sait ce qu’il a manqué dans sa performance.

À Garmisch, elle a serré le poing et même souri. Tout était donc parfait?

Je ne sais pas. En tout cas, elle a dû se sentir bien durant sa descente et c’est quelque de très difficile à ressentir à ce niveau de performance.

Qu’est-ce que vous avez changé dans sa préparation physique pour provoquer ce déclic?

À ce niveau, ces skieuses ne sont pas des bêtes de somme qu’on peut charger, en rajoutant des kilos en salle de force. Ce sont des athlètes qui ont fourni un travail énorme pour arriver là. Mon travail, c’est de hiérarchiser la préparation.

Moins pour faire mieux?

Oui, je suis à la recherche du geste parfait. Pour moi, c’est mieux de soulever une barre à 60 kilos de manière harmonieuse, plutôt que de faire 80 kg à l’arraché. Le mouvement bien fait est plus bénéfique. La coordination et le contrôle moteur te servent plus que la puissance. Seule, la force ne sert à rien. Elle doit être maîtrisée.

On parle de «geste parfait» plutôt en art, comme dans la peinture ou le ballet. La préparation physique est aussi un art?

Totalement, c’est un art. Ce qui fait la différence à ce niveau, c’est quelque chose de presque insaisissable, d’impondérable. Comme dans l’art. Si on ne peut pas le mesurer, alors il y a un aspect subjectif. Comme quand tu regardes une peinture.

Quel est le rôle de l’athlète dans ce «processus de création»?

L’athlète doit être partie prenante. En tant que préparateur, je ne sais pas tout. À titre personnel, je veux aussi grandir, m’améliorer. Pour cela, j’ai besoin des autres. Ce n’est pas en imposant mes convictions que j’apprends. Je n’arrive pas en dictant ce qu’on doit faire. J’ai mes idées mais j’ai besoin d’avoir un retour, de connaître ce dont l’athlète a besoin. Ensuite, on construit une route commune.

La vie d’une sportive est dictée presque à la minute près par des plannings très précis. C’est presque difficile pour eux de réfléchir à ce qu’ils font?

C’est tout à fait ça et pourtant c’est important qu’ils pensent. Au moins avec moi. Mais cela ne peut pas fonctionner avec tout le monde. Si une athlète ne fait qu’exécuter ce qu’on lui dit de faire, elle sera perdue le jour où elle devra réfléchir par elle-même. Se faisant, je vois si la skieuse peut prendre ses responsabilités. Pour avoir du succès, il faut avoir cette conviction intime, cette confiance en soi et en ses moyens.

C’est l’une des forces de Lara Gut-Behrami?

Oui. Je trouve qu’elle a une grande foi en elle-même. Je crois qu’on s’est très bien compris. L’échange va dans les deux sens.

Il lui manque l’or mondial. C’était «le» grand objectif de sa saison?

Avec les athlètes, je ne parle jamais d’objectifs concrets. Je suis quelqu’un qui vit l’instant présent. Je sais que ce que je fais aujourd’hui, permettra ce que je ferai demain. On «construit» pour le lendemain. Si on pense déjà à la suite, on risque d’être déçu parce que la vie ne se passe pas toujours comme prévu. Mon seul objectif à long terme, c’est que Lara soit en bonne santé. L’athlète doit avoir du plaisir dans ce qu’elle fait.

Ce n’est pas forcément la notion de plaisir qui vient en tête quand on pense à la salle de force.

Alors, il faut venir s’entraîner avec nous (rires). C’est capital d’avoir du plaisir. Déjà, je suis quelqu’un qui blague beaucoup, qui déconne aussi. J’ai besoin de créer un lien avec les gens, surtout avec les athlètes. Si tu parviens à trouver une connexion, alors le résultat est garanti. Pour moi, le résultat ce n’est pas de gagner des courses, mais de s’améliorer.

Il paraît difficile d’imaginer que Lara Gut-Behrami soit quelqu’un qui aime blaguer. Elle ne dégage pas cela en conférence de presse du moins.

Lara fait des blagues toute la journée. Elle a grand sens de l’humour. Peut-être qu’elle a besoin d’être protégée par cet entourage de confiance pour oser se détendre. Mais, elle rigole beaucoup et me fait beaucoup rire.

Comment avez-vous commencé à travailler avec Lara Gut-Behrami?

J’étais sous contrat avec l’équipe canadienne. Elle est venue me chercher en 2019, me demander si je voulais travailler pour elle. Le défi m’intéressait beaucoup mais je suis loyal et j’avais déjà un engagement. Ensuite, Beat Tschuor a fait le nécessaire pour que je rejoigne Swiss-Ski.

Vous travaillez uniquement avec Lara?

Ma porte est toujours ouverte. Ma priorité, c’est de travailler avec Lara mais j’aide volontiers tout le monde. C’est déjà arrivé que d’autres athlètes me sollicitent. Je les assiste volontiers dans leur programme.

Vous êtes souvent sur la piste et Lara a dit que vous collaboriez souvent avec les entraîneurs de ski. Pourquoi?

Oui complètement. La performance est une mosaïque. J’aime parler avec les entraîneurs mais aussi des «servicemen» pour comprendre comment mon travail peut faciliter le leur.

Qu’est-ce qu’un préparateur de ski pour vous dire qui serait utile en salle de force?

Il y a différents types de ski. Certains demandent plus de force pour que la skieuse puisse en tirer le plein potentiel. Chaque information est précieuse. J’emmagasine tous ces paramètres, tous ces retours et j’essaie d’affiner mon approche pour le bien de l’athlète.

Vous aviez déjà rencontré Lara lorsqu’elle était encore jeune.

Oui c’est juste. Elle avait 11 ans. Je travaillais pour María Rienda Contreras, sous la houlette de Mauro Pini. Ce dernier était un ami de Pauli, le papa de Lara. Du coup, elle s’entraînait parfois avec nous.

Quel souvenir vous en gardez?

À l’époque, j’étais bluffé par sa détermination et son agressivité sur la piste. Elle était incroyable. Je n’avais jamais vu cela auparavant. Je regardais les chronos et elle n’était pas si loin de Contreras, qui a gagné six fois en Coupe du monde.

Il reste quelque chose aujourd’hui de l’enfant qu’elle était alors?