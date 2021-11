Ski alpin – Lara Gut-Behrami a un joli coup à jouer à Lech

La plus rapide des qualifications du parallèle de Lech (Autriche) n’est autre que la Norvégienne Thea Louise Stjernesund. Les Suissesses ont eu beau aller vite ce samedi matin , elles devront encore gagner de précieux centièmes pour espérer remporter la finale de cette étape de Coupe du monde à 17 h. Lara Gut-Behrami, Andrea Ellenberger et Vanessa Kasper sont les représentantes helvétiques capables de décrocher une médaille. Elles ont atteint respectivement l es 8e, la 12e et 16e place s du classement lors des qualifications.