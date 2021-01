Gut-Behrami et Tippler ont précédé l’Autrichienne Nina Ortlieb de 20 centièmes de secondes, l’Italienne Federica Brignone de de 46 centièmes, et la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie de 54 centièmes.

Les autres Suissesses ont été nettement moins performantes. Co-leader de la discipline avec l’Italienne Sofia Goggia (20e à 1’’40), Corinne Suter a signé le 14e chrono, à 1’’16 de Gut-Behrami et Tippler. On trouve ensuite Jasmine Flury (24e à 1’’56), Rahel Kopp (27e à 1’’69), Priska Nufer (31e à 2’’03), Michelle Gisin (33e à 2’’22), Jasmina Suter et Joana Hählen (35es à 2’’33), Juliana Suter (40e à 2’’54) et Wendy Holdener (45e à 3’’58).