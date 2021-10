Ski alpin - Lara Gut-Behrami avant Sölden: «J’ai pris du recul sur tout»

Marco Odermatt affamé

Le Nidwaldien tentera dès ­dimanche de mettre la pression sur Alexis Pinturault, vainqueur du général de la Coupe du monde l’an passé. Le nouveau calendrier, parfaitement équilibré entre épreuves de vitesse et de technique, parle en faveur de Marco Odermatt, 24 ans. «Je me sens en parfaite forme physique et le Grand Globe est un réel objectif», a lancé le Suisse, battu par le Français au général et en géant la saison passée.