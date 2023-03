Ski alpin: Lara Gut-Behrami déçoit, Mikaela Shiffrin égale Ingemar Stenmark

La délivrance de Mikaela Shiffrin vendredi à Are, en Suède. AFP

Après quelques portes et une dizaine de secondes, lors du géant d’Are, Lara Gut-Behrami a dit au revoir à son rêve de décrocher le globe de la spécialité pour la première fois de sa carrière. La Tessinoise, qui accusait 118 points de retard sur la leader Mikaela Shiffrin au classement, devait à tout prix figurer devant l’Américaine pour prolonger le suspense jusqu’aux finales de Soldeu la semaine prochaine. Il a pris fin vendredi.

Partie à contretemps avec son dossard No2, trop directe entre deux portes, la skieuse de Comano a été surprise sur un mouvement de terrain et a été éliminée dès la première manche. Lauréate du géant de Killington en début de saison, 2e à Semmering ou encore à Kronplatz, Lara Gut-Behrami n’avait jamais quitté le top 10 en huit courses cet hiver dans la discipline, avec un 7e rang comme plus mauvais résultat.

Mikaela Shiffrin avait donc le champ libre pour soulever un autre globe en Andorre, avec celui du slalom et du classement général, qu’elle vient de remporter pour la cinquième fois. Après sa démonstration matinale, elle a poussé un soupir de soulagement au terme de son second tracé, puisqu’elle égale le record absolu de 86 victoires en Coupe du monde d’Ingemar Stenmark, sur les terres du champion suédois des années 70 et 80.

«Quelle journée spectaculaire, a commenté à chaud Mikaela Shiffrin, douze victoires cet hiver et qui avait gagné sa première course de Coupe du monde en décembre 2012, à l’âge de 17 ans, déjà à Are. Je savais que le globe de géant était gagné avant de m’élancer en seconde manche, c’est quelque chose pour lequel je me suis battu. J’ai aussi eu de la chance avec la météo et la lumière en première manche. C’est incroyable!»