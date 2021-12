Ski alpin – Lara Gut-Behrami écrase le Super-G de St-Moritz

Lara Gut-Behrami a brillé de mille feux à St-Moritz. La Tessinoise de 30 ans a en effet plané sur le Super-G, récoltant son 33e succès en Coupe du monde. Gut-Behrami s’est imposée avec une avance de 18 centièmes de sur l’Italienne Sofia Goggia, et 1’18’’ sur Mikaela Shiffrin.

Ainsi, la belle histoire d’amour entre St-Moritz et Lara Gut-Behrami se poursuit. C’est en effet sur cette piste qu’elle avait fêté le premier podium (3e du Super-G en 2007) et la première victoire (super-G en 2008) de sa longue et fructueuse carrière.