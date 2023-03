Ski alpin: Lara Gut-Behrami est en confiance avant le super-G

Cela faisait plus d’un an qu’elle attendait ce moment-là en descente. Lara Gut-Behrami, qui n’avait plus connu cet honneur dans l’épreuve reine depuis sa victoire à Zauchensee le 15 janvier 2022, est montée hier à El Tarter (Andorre) pour la 72e fois de sa carrière sur un podium de Coupe du monde. Mais ce septième de l’hiver, derrière la Slovène Ilka Stuhec (victorieuse) et l’Italienne Sofia Goggia, lui fait surtout plaisir à plus d’un titre. La Tessinoise de 31 ans en avait surtout besoin pour redorer sa confiance lors de ces finales de fin de saison, surtout avant le super-G, prévu aujourd’hui à 10 heures.

«Ces derniers temps, j’étais trop méticuleuse et précise, explique la Suissesse. Je ne laissais pas assez lâcher mon ski et aujourd’hui (ndlr: hier) j’ai réussi à changer ça en étant plus relax et en raccourcissant mes virages.» Dans cette station qu’elle adore, là où elle a remporté sa première course de géant en Coupe d’Europe (en 2007), Lara Gut-Behrami se sent bien. «Je sais que je peux skier vite, à moi de faire de mon mieux en espérant que les autres fassent un peu moins bien que moi.» Et de s’en aller avec un large sourire.