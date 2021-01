Ce deuxième super-G de la saison - le premier avait été remporté par la Tchèque Ester Ledecka - a constitué un sacré défi technique. Pour dompter cette piste Karl Schranz nerveuse, très tournante mais rapide (des pointes à plus de 120 km/h), il fallait une équilibriste. « Ce super-G ressemble à un géant » , avait grogné l’Italienne Sofia Goggia, victorieuse de la descente samedi et victime d’un mouvement de terrain après quelques portes dimanche. L’équilibriste, c’était Lara Gut-Behrami.

Partie comme une fusée avec son dossard no5, la Tessinoise a skié à la limite, sur la brèche de haut en bas. Le gros accroc qu’elle a connu après deux tiers de course a été allègrement compensé par le reste du récital. Et dire qu’elle a affiché une mine déçue, après avoir franchi la ligne d’arrivée… Personne ne réussira à aller plus vite.

Une sacrée performance d’ensemble

Les Suissesses ont d’ailleurs réussi une performance d’ensemble formidable, puisque Michelle Gisin, 8e à 1‘’48, et Wendy Holdener, 9e à 1’’67, ont elles aussi terminé dans le top 10. La Saint-Galloise Rahel Kopp (17e à 2’’18), la Grisonne Jasmine Flury (à 2’’49) et la Bernoise Joana Haehlen (à 3’’34) ont pris quelques points et donc connu plus de chance que Priska Nufer et Jasmina Suter, toutes deux éliminées sur une piste très exigeante.