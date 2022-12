Ski alpin: Lara Gut-Behrami impressionne en première manche

Lara Gut-Behrami peut viser son deuxième succès de l’hiver en géant sur la neige autrichienne de Semmering. Victorieuse à Killington (USA) il y a un mois, la Tessinoise a livré une première manche très propre lors du second géant disputé dans la station proche de Vienne. Seule Mikaela Shiffrin, 2e à 22 centièmes et lauréate du premier géant de mardi à Semmering, est parvenue à s’approcher du chrono de la Suissesse.

Les autres skieuses helvétiques ont été plus à peine à Semmering. Wendy Holdener est classée à la 16e place provisoire (+2’’33) après le tracé initial, Simone Wild à la 18e (+2’’65) et Andrea Ellenberger à la 23e (2’’90). Michelle Gisin (29e), elle, a complètement manqué sa manche et est reléguée à 3’’30 de Lara Gut-Behrami, juste derrière la Valaisanne Camille Rast (28e à 3’’26) et la Schwytzoise Corinne Suter (27e à 3’’14).