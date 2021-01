Ce jeudi matin, Lara Gut-Behrami était de retour sur la piste du Mont Lachaux pour le deuxième et dernier entraînement en vue des descentes de Crans-Montana, vendredi et samedi. Un parcours valaisan que la Tessinoise avait jugé «désastreux» mercredi soir en conférence de presse. Ses propos avaient provoqué la colère des organisateurs et une discussion tendue avec l’entraîneur en chef de l’équipe suisse, Beat Tschuor.