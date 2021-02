Même lieu, même place, mais pas même tracé. Et pourtant, Lara Gut-Behrami a signé une nouvelle démonstration en super-G sur la piste bavaroise. Comme samedi, la Tessinoise s’est imposée lundi sans discussion, confirmant ses excellentes dispositions actuelles et assumant son statut de reine de la discipline. Pour ce 4e succès en cinq courses dans la discipline, elle devance la surprenante Slovaque Petra V lh ova de 28’’ et l’Autrichienne Tamara Tippler de 74’’. Une autre Suissesse s’incruste dans le top 10 (Corinne Suter). Les autres sont plus loin: Michelle Gisin (11e), Joana Haelen (16e), Jasmina Suter (17e), Priska Nufer (22e) n’ont pas eu voix au chapitre.