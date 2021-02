Troisième ce vendredi matin, Lara Gut-Behrami a signé le meilleur chrono de la deuxième séance d’entraînement en début d’après-midi. Getty Images

Lara Gut-Behrami a montré qu’il faudrait aussi compter avec elle lors de la descente des championnats du monde de Cortina d’Ampezzo, qui aura lieu samedi (premier départ à 11h). Troisième du premier entraînement vendredi matin, à respectivement 0’’67 et 0’’54 des Autrichiennes Mirjam Puchner (1re) et Tamara Tippler (2e), la Tessinoise a mis la pression sur ses adversaires lors de la deuxième séance, en début d’après-midi. Elle a en effet signé le meilleur chrono, avec deux dixièmes d’avance sur Tippler et trois sur Puchner, le tout en se relevant dans le schuss final.

«J’ai dormi quatre ou cinq heures»

De quoi la rendre intouchable pour la descente de samedi? « Ce n ’ est pas si simple que cela, a-t-elle relativisé. À chaque départ, il peut se passer plein de choses. Mon niveau de fatigue est vraiment hyper haut. J ’ ai eu de la peine à m’endormir jeudi soir et je n’ai dormi que quatre ou cinq heures. Je ne me sens d ’ ailleurs toujours pas top. Je me réjouis donc de pouvoir récupérer un peu cet après-midi pour la course de samedi. Avec cette longue journée (ndlr: deux entraînements en trois heures), ce n’est pas la préparation idéale."

Médaillée d’argent, Corinne Suter a été légèrement en retrait lors des entraînements de vendredi. La détentrice du globe de cristal de la spécialité a toutefois fait légèrement mieux en deuxième session (17e, puis 11e). « Ma médaille d’argent en super-G va m’aider. C’est toujours un avantage de rester sur un bon résultat, pour la confiance aussi. »

Gisin retrouve sa vitesse

Michelle Gisin a montré de belles dispositions sur cette piste: cinquième le matin (+0’’92), elle a signé le huitième temps en début d’après-midi (+0’’66). De quoi vraisemblablement assurer sa sélection pour la course de samedi. Elle était en concurrence pour les deux derniers dossards disponibles avec Priska Nufer (9e et 18e), Jasmine Flury (10e et 16e) et Jasmina Suter (21e et 15e). Le choix final des entraîneurs suisses sera connu dans l’après-midi de vendredi.