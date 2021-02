«ils peuvent toujours aller se faire foutre» : Lara Gut-Behrami n’a toujours pas digéré la polémique de Crans-Montana

En attendant le départ du super-G des Mondiaux, finalement reporté, la skieuse tessinoise a été filmée par la télévision en train de proférer des propos injurieux.

Le super-G dames des Mondiaux de ski alpin de Cortina d’Ampezzo (Italie), programmé mardi, a finalement été annulé en raison du brouillard , a annoncé la Fédération internationale de ski (FIS). Si le spectacle n’a pas eu lieu sur la piste, la favorite de la course Lara Gut-Behrami a quand même réussi à se faire remarquer.

La Tessinoise de 29 ans a ainsi été filmée par les caméras de SRF en train de pester. Dans la vidéo ci-dessus on l’entend ainsi dire, sans doute au téléphone: «Je suis censée m’excuser. Et aller voir le président pour lui dire que la piste est bonne.» Avant de poursuivre en suisse-allemand: «Leck mich am Arsch, dass ich noch zum Präsidenten gehen soll», que l’on peut traduire par «ils peuvent toujours aller se faire foutre pour que j’aille voir le président».