Il ne faut pas voir cela comme une polémique entre les spécialistes de la vitesse et celles du slalom. Simplement, si cela s’appelle le globe du général, il faut avoir le même nombre de courses dans toutes les disciplines. Je ne vois pas pourquoi on va finir la saison avec sept descentes et super-G, contre neuf slaloms. Le géant de Semmering n’a pas été récupéré non plus. Ce n’est pas logique.

Quand on fait des remarques sur le calendrier, on répond toujours aux athlètes que nous ne comprenons pas tous les paramètres qu’il faut prendre en compte. Mais si, quand tu dessines la saison, tu programmes plus de slaloms, alors ça me paraît logique qu’il y en ait plus à la fin de l’hiver… Durant la saison, on sait que les épreuves de vitesse sont plus dépendantes de la météo. C’est aussi beaucoup plus compliqué de récupérer une descente ou un super-G, alors qu’il y a souvent des annulations à cause de la météo. Dans ma carrière, je ne me souviens pas d’avoir vu un seul slalom annulé. À Lenzerheide, il y a un jour de réserve qui aurait pu être utilisé à la place de ce Team Event. Il faudra réfléchir et discuter de tout ça avec la FIS.