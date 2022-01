Ski alpin – Lara Gut-Behrami impériale lors de la descente de Zauchensee

Cette fois, Lara Gut-Behrami était au rendez-vous, dans tous les sens du terme. 17e et 23e à Lake Louise (Canada) puis absente à Val d’Isère après avoir contracté le Covid-19, la Tessinoise a enfin brillé en descente. Ce samedi matin, à Zauchensee, elle a décroché sa deuxième victoire de la saison – après le Super-G de Saint-Moritz le 11 décembre – et la 34e de sa carrière en Coupe du monde, toutes spécialités confondues.

Très à l’aise aux entraînements (3e des deux sessions), Gut-Behrami a confirmé ses bonnes dispositions sur le long tracé autrichien, livrant une course toute en maîtrise et fluidité. Avec un chrono de 1’45’’78, elle devance l’Allemande Kira Weidle (+0’’10) et l’Autrichienne Ramona Siebenhofer (+0’’44). Son avance aurait même pu être plus conséquente sans une légère perte de temps sur la dernière section.