Le sourire, encore et toujours, de Lara Gut-Behrami vendredi à Val di Fassa.

Injouable, c’est le mot. Depuis quelques semaines, Lara Gut-Behrami est sans l’ombre d’un doute la meilleure skieuse du monde, et peu importe la raideur des pentes. Double médaillée d’or (super-G et géant) aux Mondiaux de Cortina d'Ampezzo, en bronze lors de la descente, la Tessinoise a poursuivi son hiver complètement fou vendredi sous le soleil de Val di Fassa (Italie), qui accueillait pour la première fois une épreuve de Coupe du monde.

Solidement installée dans le fauteuil de leader dans l’aire d’arrivée, la «bombe de Comano», qui n’avait plus remporté une descente de Coupe du monde depuis Crans-Montana l’hiver dernier, a assisté sereine à la performance de Petra Vlhova, sa grande rivale pour le classement général. Toujours aussi bluffante en vitesse mais «seulement» 9e de cette première descente du week-end, la Slovaque a cédé sa première place pour 29 points…

Dans l’ombre du 31e succès – et 58e podium – en Coupe du monde de Lara Gut-Behrami, Corinne Suter, championne de la descente mondiale à Cortina il y a dix jours, a complété la journée radieuse du camp helvétique en montant sur la troisième marche du podium, à 26 centièmes de sa compatriote. Les autres Suissesses ont fini plus loin: Michelle Gisin est 9e, Jasmine Flury 14e, Joana Haehlen 18e, Priska Nufer 20e et Jasmina Suter 28e.