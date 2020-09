Elle a commencé par expliquer pourquoi elle avait quitté les réseaux sociaux. «Je n’avais que 16 ans quand je suis arrivée en Coupe du monde et que je suis devenue une personne publique. À l’époque, il y avait Internet et c’est tout. J’ai ensuite grandi, les réseaux sociaux sont apparus et beaucoup de choses ont changé.»

En octobre 2018, elle a donc décidé de se passer d’une présence sur Facebook, Twitter et Instagram. «Il n’est écrit nulle part que je dois tout dévoiler de ma vie, poursuit-elle. Et personne n’est censé commenter tout ce que je fais.»

«J’aimerais savoir mieux m’exprimer en albanais»

Lara Gut-Behrami ne pouvait pas évoquer sa vie privée sans parler de son mari, l’ancien milieu de terrain de la Nati Valon Behrami (35 ans). «Valon est l’amour de ma vie, dit-elle. Tout a changé quand je l’ai rencontré. Lorsque je vais voir ses matches (ndlr: Behrami est retourné à la Genoa au printemps), je suis encore plus nerveux qu’au départ d’une course de ski!»

Et, quant à ce qu’ils feront après avoir mis un terme à leur carrière respective: «Il n’y a pas que le football et le ski dans la vie. Je pense volontiers à ce que nous pourrons accomplir ensemble après, et cela me réjouit. Notre futur s’apparente encore à une feuille blanche, mais on se réjouit de la remplir de couleurs.»