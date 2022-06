Yémen : L’Arabie promet des millions pour éviter une marée noire

L’Arabie saoudite s’est engagée à offrir 10 millions de dollars à l’ONU pour financer le plan de sauvetage d’un pétrolier abandonné au large du Yémen en guerre.

Le pétrolier FSO Safer, ancré au large du port stratégique de Hodeida (ouest), à environ 150 km au sud des côtes saoudiennes, contient l’équivalent d’un peu plus d’un million de barils et risque à tout moment de se briser, d’exploser ou de prendre feu, selon des experts. Vieux d’environ 45 ans, le pétrolier n’a pas été entretenu depuis 2015 alors que le Yémen est déjà plongé dans l’une des pires crises humanitaires au monde en raison de la guerre qui oppose le pouvoir aux rebelles Houthis qui contrôlent le port de Hodeida. Une coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite voisine intervient depuis 2015 pour appuyer les forces loyalistes.

L’Arabie saoudite s’est engagée dimanche à soutenir financièrement l’ONU dans son plan de sauvetage du pétrolier: «Le Centre d’aide humanitaire et de secours Roi Salmane offre 10 millions de dollars (plus de 9,8 millions de francs) pour faire face à la menace d’une marée noire en mer Rouge», a indiqué l’agence de presse officielle SPA. En mai, la France, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, le Qatar et d’autres pays donateurs avaient promis 33 millions de dollars pour financer des opérations d’urgence, soit même pas la moitié des 80 millions de dollars espérés par l’ONU.