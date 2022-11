Coupe du monde: L’Arabie Saoudite a tout tenté en vain contre la Pologne

Si les Saoudiens avaient un peu trop respecté Lionel Messi en semaine, il n'en a pas été de même avec Robert Lewandowski samedi. L'attaquant du FC Barcelone, sevré de ballons, a eu toutes les peines du monde à exister. Mais dès qu'il en a eu un, l'ancien du Bayern Munich l'a transformé en or, en servant Piotr Zielinski sur un plateau à la 39e et le premier tir cadré des Polonais a été le bon.

Arkadiusz Milik (63e) et Lewandowski (66e) auraient pu tuer le suspense ensuite, mais ont trouvé la transversale et le poteau à la suite. «Lewi» a fini par débloquer son compteur à ce niveau à la 82e, à la suite d’une grossière erreur défensive et ça lui a arraché une petite larme.